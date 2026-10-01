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Опубликовано 1 октября, 18:56

«Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу»: Путин заявил о тревожных переменах в мировой политике

Путин: В мировой политике нарушаются все мыслимые и немыслимые табу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В мировой политике сегодня переступают через любые границы и ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, когда исчезают общепризнанные правила, это нередко подталкивает страны к эгоистичному поведению. Иногда, добавил он, это перерастает в стремление силой получить односторонние выгоды, усилить хаос и обратить его себе на пользу.

«Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу», — подчеркнул он.

Путин: Действующие после Второй мировой институты не отражают современные реалии
Путин: Действующие после Второй мировой институты не отражают современные реалии

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал вечные пороки мировой политики. Выступая на том же заседании клуба «Валдай», президент отметил, что самонадеянность, зависть и жадность всегда были частью международных отношений. По его словам, эти качества проявляются и в наши дни.

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Вероника Бакумченко
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