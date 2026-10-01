«Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу»: Путин заявил о тревожных переменах в мировой политике

В мировой политике сегодня переступают через любые границы и ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, когда исчезают общепризнанные правила, это нередко подталкивает страны к эгоистичному поведению. Иногда, добавил он, это перерастает в стремление силой получить односторонние выгоды, усилить хаос и обратить его себе на пользу.

«Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал вечные пороки мировой политики. Выступая на том же заседании клуба «Валдай», президент отметил, что самонадеянность, зависть и жадность всегда были частью международных отношений. По его словам, эти качества проявляются и в наши дни.