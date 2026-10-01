«Самонадеянность, зависть, жадность»: Путин назвал вечные пороки мировой политики

Самонадеянность, зависть и жадность всегда присутствовали в мировой политике и продолжают проявляться сегодня. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом, по словам российского лидера, даже конкурирующие державы прежде старались одновременно взаимодействовать друг с другом и выстраивать систему отношений с менее крупными государствами. Он подчеркнул, что одной из проблем современной международной системы стало отсутствие общепризнанных правил и общего понимания принципа равной и неделимой безопасности.

«Самонадеянность, зависть, жадность всегда имели место в мировой политике. Они и сейчас встречаются. <...> Отсутствие общепризнанных правил, понимания принципа равной и неделимой безопасности или отмена этого принципа зачастую толкает к эгоистичному поведению, а в некоторых случаях оно превращается в агрессивные попытки добиться односторонних преимуществ, усугубить неразбериху и воспользоваться ею в своих интересах», — сказал российский лидер.

На этой же пленарной сессии Путин заявил, что внутренние проблемы государств способны приводить к «экспорту нестабильности» за их пределы. По его словам, стремление сохранить устойчивость внутри страны иногда влияет на положение дел в соседних государствах и целых регионах.