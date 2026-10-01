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Опубликовано 1 октября, 18:37

Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Распространение искусственного интеллекта может обернуться новой попыткой обезличить людей и подвести всех под единый шаблон — только уже через чужие алгоритмы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XXIII заседании клуба «Валдай».

По его словам, гуманитарную сторону развития ИИ сегодня изучают даже внимательнее, чем технические и экономические вопросы. Эксперты всё чаще с беспокойством обсуждают риски такого сценария.

«Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что речь идёт об опасности обезличивания — когда поведение и выбор людей начинают определять настроенные кем-то системы.

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Как ранее сообщал Life.ru, Путин поручил правительству наладить централизованный сбор научно-технической информации. Эти данные нужны для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Соответствующий пункт вошёл в перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.

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Вероника Бакумченко
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