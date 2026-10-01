«На грани выживания»: Путин заявил о том, что сейчас решается судьба человечества

Мир вышел к рубежу, который во многом определит дальнейший ход его развития. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII заседании клуба «Валдай».

«Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев? Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — заявил он.

По словам главы государства, политика всегда вторична по отношению к более глубоким процессам, которые идут в самом обществе. Сейчас, по его оценке, человечество подошло к решающей, поворотной точке.

Путин перечислил сферы, где происходят стремительные изменения. Это технологии и устройство общества, климат и медицина, военное дело и биоэтика, энергетика и демография, а также тотальная цифровизация, искусственный интеллект и принципиально новые экономические модели.

Напомним, Life.ru писал, что выступление Путина на пленарной сессии «Валдая» ожидали во всём мире. Об этом на брифинге сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал высокий интерес к словам российского лидера за рубежом.