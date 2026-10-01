Сделки, сигналы и ядерные риски: ИИ предсказал, о чём Путин будет говорить на «Валдае»

Новый мировой порядок, Украина, отношения с США и пределы военной эскалации могут стать главными темами выступления Владимира Путина на «Валдае» в 2026 году. Life.ru предложил искусственному интеллекту составить прогноз на основе программы форума и заявлений последних недель. ИИ выделил семь вероятных сюжетов — и отдельно объяснил, почему самые громкие новости могут прозвучать во время ответов на вопросы.

1. Кто ответит за мир: большие державы и новые правила

Новый мировой порядок и ответственность больших держав, по прогнозу ИИ, почти наверняка станут рамкой всей речи. Тема заседания 2026 года — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Организаторы заранее вынесли в центр обсуждения кризис международных институтов, управляемость мировой политики и роль государства в будущем мироустройстве.

Здесь можно ожидать привычного для Путина противопоставления однополярной модели и полицентричного мира. Однако в этом году акцент, вероятно, будет на том, кто и по каким правилам должен предотвращать большую войну.

2. Украина: появится ли новый сигнал о переговорах

Украинская тема, скорее всего, выйдет за рамки ситуации на фронте. Речь может пойти о возможных параметрах урегулирования, причинах конфликта в российской трактовке и роли Запада.

23 сентября Кремль заявлял, что предпосылок для перехода к мирным переговорам пока нет, хотя Москва сохраняет заявленную готовность к ним. В сентябре Путин также говорил, что появление европейских военных контингентов на Украине означало бы прямой конфликт с Россией. Поэтому один из потенциально самых новостных моментов — прозвучит ли что-то новое о переговорах или условиях завершения конфликта.

3. Европа и НАТО: где заканчивается игра на повышение

Отношения с Европой и риск прямого столкновения — ещё одна вероятная тема. 25 сентября Путин заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами.

Одновременно 30 сентября и 1 октября представители российских властей обсуждают угрозы НАТО вокруг Калининграда и предупреждения о последствиях его возможной блокады, включая ядерные риски. На «Валдае» это может стать частью более крупного вопроса: где проходит предел эскалации и понимают ли стороны последствия собственных действий.

4. Ядерное сдерживание: слова, за которыми будут следить

Ядерная проблематика не обязательно станет отдельной большой главой подготовленной речи, но в вопросах и ответах выглядит вполне естественной. Особенно на фоне обсуждений безопасности Калининграда и милитаризации Европы.

Сам клуб в сентябре отдельно обсуждал 30-летие принятия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ. По прогнозу ИИ, особого внимания заслуживают возможные формулировки об условиях применения ядерного оружия, стратегической стабильности и новых соглашениях по контролю над вооружениями.

5. Трамп и сделки: есть ли пространство для сближения

Отношения с администрацией Дональда Трампа могут дать одну из наиболее практически важных новостей. Сегодня, 1 октября, Дмитрий Песков сообщил, что контакты Москвы и Вашингтона на рабочем уровне продолжаются.

Россия хотела бы развивать экономические проекты с США, не дожидаясь украинского урегулирования. Однако американская сторона, по словам представителя Кремля, пока связывает эти два процесса. Поэтому ИИ ожидает оценки российско-американского диалога и, возможно, сигнала о том, остаётся ли пространство для договорённостей или отношения снова упёрлись в тупик.

6. БРИКС и мировой Юг: куда смещается центр силы

После сентябрьского саммита БРИКС эта тема хорошо вписывается в валдайскую концепцию полицентричного мира. 11 сентября Путин говорил, что в рамках объединения формируются контуры нового мирового порядка.

Вероятные подтемы — расчёты вне западных финансовых систем, торговля, технологический суверенитет, роль средних держав и перенос экономического центра тяжести в Азию и Глобальный Юг. В этом контексте могут прозвучать оценки сотрудничества с Китаем, Индией и другими странами «мирового большинства».

7. ИИ и технологии: новая мера государственной мощи

Технологии — менее очевидная новостная тема, но она прямо заложена в программу форума. Организаторы предложили обсуждать последствия их внедрения наряду с военной эскалацией и перестройкой торговых связей.

На заседании уже поднимались вопросы развития ИИ, конкуренции США и Китая и доверия между лидерами отрасли. Здесь Путин может связать искусственный интеллект, технологический суверенитет и ответственность государства — особенно в контексте будущего, которому посвящён форум.

Главные новости могут прозвучать после речи

ИИ отдельно предлагает различать подготовленное выступление и дискуссию после него. В самой речи, вероятно, будет большая концептуальная конструкция: старый порядок перестал работать, мир стал опаснее, необходимы новые правила и баланс сил, а Россия видит себя одним из центров нового устройства.

Украина, Трамп, Калининград, НАТО, ядерное оружие, конкретные переговоры и возможные инициативы могут стать самыми новостными частями ответов на вопросы. Ожидания дополнительно подогрел Кремль: Песков заявил, что от выступления президента ждут «важных заявлений».

О клубе «Валдай»

«Валдай» — международный дискуссионный клуб, созданный в 2004 году. Он объединяет исследователей, политиков и экспертов, которые обсуждают мировую политику, экономику и безопасность. Название связано с первой конференцией в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Путин встречается с участниками ежегодных заседаний с момента основания клуба. Этот формат позволяет ему излагать российский взгляд на международные проблемы и напрямую обсуждать его с экспертами из разных стран. Поэтому выступление президента и последующая дискуссия стали традиционной частью форума.

Ранее Life.ru сообщал, что XXIII заседание «Валдая» открылось в Подмосковье 28 сентября. Форум проходит до 1 октября и объединяет около 120 участников из 40 стран. Сегодня, 1 октября, на пленарной сессии выступит российский лидер.