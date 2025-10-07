Немецкий публицист Патрик Бааб признался, что западные лидеры могут только позавидовать президенту России Владимиру Путину – ни один из них, по его словам, не способен выдержать трёхчасовой диалог с экспертами и журналистами, как это сделал президент России на заседании клуба «Валдай».

Бааб отметил, что Путин говорил уверенно и свободно, без подсказок и сценария, демонстрируя «власть фактов и аргументов».

«Путин произнёс речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа! Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что такая манера общения вызывает уважение, ведь лидеры Европы, по его словам, «прячутся за телесуфлёрами и пресс-секретарями».

Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «внимательно выслушать» речь Владимира Путина на «Валдае». По её словам, президент России «возложил вину за войну на Украине на Европу». В Брюсселе признали, что послание Путина стало политическим сигналом, который невозможно игнорировать.