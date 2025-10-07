Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 22:51

Европейские политики такого не потянут: В Германии объяснили феномен Путина после «Валдая»

Журналист Бааб: Ни один лидер Запада не сможет выступить, как Путин на «Валдае»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Немецкий публицист Патрик Бааб признался, что западные лидеры могут только позавидовать президенту России Владимиру Путину – ни один из них, по его словам, не способен выдержать трёхчасовой диалог с экспертами и журналистами, как это сделал президент России на заседании клуба «Валдай».

Бааб отметил, что Путин говорил уверенно и свободно, без подсказок и сценария, демонстрируя «власть фактов и аргументов».

«Путин произнёс речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа! Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», – подчеркнул журналист.

Он добавил, что такая манера общения вызывает уважение, ведь лидеры Европы, по его словам, «прячутся за телесуфлёрами и пресс-секретарями».

Президента России поздравил с днём рождения находящийся в зоне СВО Владимир Путин

Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «внимательно выслушать» речь Владимира Путина на «Валдае». По её словам, президент России «возложил вину за войну на Украине на Европу». В Брюсселе признали, что послание Путина стало политическим сигналом, который невозможно игнорировать.

Юния Ларсон
