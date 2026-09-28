В Подмосковье открылось XXIII ежегодное заседание клуба «Валдай»

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось 28 сентября в Московской области. Флагманская конференция объединила 120 участников из 40 стран, а её главной темой стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Форум продлится до 1 октября.

Работа заседания началась с презентации ежегодного доклада клуба «Без паники: государство и ответственность за будущее». Программный директор «Валдая» Тимофей Бордачёв отметил, что авторы в этом году сосредоточились не на попытке предложить конкретную модель мирового устройства, а на более фундаментальных вопросах.

В центре доклада находятся такие понятия, как человек, государство, прогресс, мораль и этика. По словам Бордачёва, многие современные войны и конфликты стали следствием накопившихся системных перекосов в политическом и экономическом развитии человечества. При этом он подчеркнул, что клуб сохраняет традиционный для себя оптимистичный взгляд на возможность преодоления нынешних кризисов.

В течение четырёх дней участники обсудят международную политику, экономику, технологические изменения и ответственность государств за будущее. В программе также предусмотрены открытые сессии, одна из которых посвящена вопросу, не превратились ли идеи открытого мира и взаимопонимания народов в утопию.

В этом году ожидается и выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба. Накануне Life.ru сообщал, что участие в заседании «Валдая» станет одним из ключевых пунктов рабочего графика президента на предстоящей неделе. Кроме того, Путин планирует провести встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой и лидерами политических партий. Выступления российского президента традиционно становятся центральным событием ежегодных заседаний клуба.