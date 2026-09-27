«Валдай», встреча с лидерами партий и поездка в регион: Стали известны планы Путина на неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и проведёт встречу с лидерами политических партий. О планах главы государства рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, в графике российского лидера ожидаются международные контакты и региональная поездка.

«Ещё будут международные контакты, ожидается и региональная поездка», — рассказал Зарубин.

Отдельным пунктом программы станет встреча с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой. По словам журналиста, в прошлые годы после начала работы нового состава парламента Путин приезжал в Госдуму. Зарубин предположил, что подобный визит может состояться и на этот раз.

Ежегодное заседание клуба «Валдай» пройдёт с 28 сентября по 1 октября в Московской области. В нём примут участие около 120 экспертов из 40 стран. Пленарная сессия с участием российского президента запланирована на заключительный день форума.