Заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Истру из-за логистики
Обложка © Life.ru
Ежегодное заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в подмосковную Истру, поскольку участникам проще добираться через Москву. Такую причину в беседе с журналистами назвал председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий.
По его словам, площадку выбрали «исключительно из логистических соображений»: организаторы ожидают много гостей и сочли Московскую область наиболее удобным местом для встречи.
«У нас много участников. Логистически сейчас добираться в Москву проще, поэтому мы выбрали этот район как наиболее удобный с точки зрения логистики, организации», — объяснил Быстрицкий журналистам перед открытием форума.
Напомним, XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось 28 сентября в Московской области. Флагманская конференция объединила 120 участников из 40 стран, а её главной темой стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Форум продлится до 1 октября.
Главные решения российских властей, работа парламента и внутренняя политика страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.