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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:26

Заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в Истру из-за логистики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ежегодное заседание клуба «Валдай» перенесли из Сочи в подмосковную Истру, поскольку участникам проще добираться через Москву. Такую причину в беседе с журналистами назвал председатель совета Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий.

По его словам, площадку выбрали «исключительно из логистических соображений»: организаторы ожидают много гостей и сочли Московскую область наиболее удобным местом для встречи.

«У нас много участников. Логистически сейчас добираться в Москву проще, поэтому мы выбрали этот район как наиболее удобный с точки зрения логистики, организации», — объяснил Быстрицкий журналистам перед открытием форума.

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Напомним, XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось 28 сентября в Московской области. Флагманская конференция объединила 120 участников из 40 стран, а её главной темой стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Форум продлится до 1 октября.

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Татьяна Миссуми
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