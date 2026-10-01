Назван модератор дискуссии с Путиным на «Валдае»

Президент России Владимир Путин сегодня выступит на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Модератором дискуссии по традиции станет научный директор клуба Фёдор Лукьянов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, выступление Путина станет одним из нескольких ежегодных обращений российского лидера, за которыми внимательно следят за рубежом.

«Путин традиционно выступит. Это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которые ждёт весь мир. А также будет панельная сессия, модерировать которую по традиции будет Фёдор Лукьянов. Очень важные заявления», — сказал Песков.

Пленарная сессия с участием Путина состоится 1 октября. Тема нынешнего заседания клуба — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Ежегодная конференция «Валдая» собрала около 120 участников из 40 стран. В течение четырёх дней они обсуждают будущее международных институтов, военно-политическую обстановку, торгово-экономические связи и влияние новых технологий.