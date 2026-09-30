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Опубликовано 30 сентября, 21:48

Российскому ИИ соберут данные в одном месте: Путин дал поручение кабмину

Путин поручил централизованно собирать данные для обучения суверенного ИИ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор научно-технической информации для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Соответствующий пункт вошёл в опубликованный Кремлём перечень поручений.

«Правительству РФ обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта», — говорится в поручении.

Для реализации задачи правительство при необходимости должно подготовить изменения в российские нормативные правовые акты. Конкретный механизм централизации научно-технических данных в опубликованном пункте не раскрывается.

Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ
Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ

Развитие собственных ИИ-моделей Владимир Путин ранее называл одним из вопросов технологического суверенитета. В мае президент заявил, что Россия уже создаёт собственные суверенные платформы для развития искусственного интеллекта. По его словам, страна входит в число немногих государств, способных самостоятельно создавать такие решения.

Днём позже Путин отнёс Россию к трём странам мира, способным разрабатывать и внедрять суверенный ИИ. Он подчёркивал важность независимости в этой сфере на фоне всё более широкого применения нейросетей в промышленности, науке и образовании.

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Милена Скрипальщикова
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