Путин заявил о создании в России суверенных ИИ-платформ

Россия уже создаёт собственные суверенные платформы для развития искусственного интеллекта. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.

Президент отметил, что Россия входит в число немногих стран, которые способны самостоятельно развивать такие технологические решения.

«Российская Федерация, одна может быть из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — подчеркнул Путин.

Ранее на форуме он говорил, что искусственный интеллект становится одной из стратегических технологий, влияющих на глобальную конкурентоспособность, экономический рост и прогресс. Среди преимуществ России в этой сфере Путин называл научную базу, кадровый потенциал, развитие профильного образования и энергетические ресурсы, которые необходимы для работы ИИ-инфраструктуры. Отдельно президент приводил пример здравоохранения. По его словам, в Москве ИИ уже помогает формировать медицинское досье пациента ещё во время поездки в машине скорой помощи, чтобы больница заранее получила нужные данные и могла быстрее подготовить решение по лечению.

Евразийский экономический форум проходит в Казахстане на фоне государственного визита Путина в Астану. Центральной темой пленарного заседания стали экономическое сотрудничество, технологическое развитие и новые направления интеграции стран ЕАЭС.