28 мая, 15:53

Путин рассказал, как ИИ уже меняет работу скорой помощи и больниц

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме рассказал о применении искусственного интеллекта в российском здравоохранении. По его словам, в стране уже реализуются национальные и отраслевые программы по внедрению ИИ в разные сферы жизни.

Российский лидер привёл в пример Москву, где такие инструменты активно используют в медицине. Он отметил, что ещё недавно подобные технологии казались почти невозможными.

По словам Путина, когда скорая помощь забирает пациента, уже по дороге в больницу о нём формируется медицинское досье. В систему подтягиваются данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и что оказалось эффективным.

«В больницу человек приезжает, о нём уже всё известно и решение практически уже подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что такая работа «в корне меняет само здравоохранение». По его словам, похожее внедрение ИИ идёт не только в медицине, но и по другим направлениям.

Развитие искусственного интеллекта стало одной из тем пленарного заседания Евразийского экономического форума. Ранее Путин заявил, что ИИ относится к стратегическим технологиям, за лидерство в которых уже конкурируют государства и транснациональные корпорации. Среди преимуществ России он назвал научную базу, кадровый потенциал и доступ к большим энергетическим ресурсам, необходимым для работы таких систем.

Марина Фещенко
