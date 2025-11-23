Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 13:07

Создатель ИИ-робота Грина доволен его танцем для Путина

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Создатель российского ИИ-робота Грина, известного по танцу перед лидером Владимиром Путиным, заявил об успешном завершении демонстрации. О дальнейшей судьбе разработки журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину рассказал разработчик машины.

«Конечно, он сделал всё, что мы планировали, но нам ещё предстоит сделать многое, чтобы он стал лучше, быстрее и полезнее», — рассказал разработчик журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам инженера, команда довольна текущим результатом, однако не намерена останавливаться на достигнутом.

«По лбу как даст»: Путин пошутил о возможном бунте роботов
«По лбу как даст»: Путин пошутил о возможном бунте роботов

Напомним, Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Ему продемонстрировали новейшие разработки российских специалистов в сфере искусственного интеллекта, а робот по имени Грин также исполнил для президента танцевальный номер.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar