Создатель ИИ-робота Грина доволен его танцем для Путина

Создатель российского ИИ-робота Грина, известного по танцу перед лидером Владимиром Путиным, заявил об успешном завершении демонстрации. О дальнейшей судьбе разработки журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину рассказал разработчик машины.

«Конечно, он сделал всё, что мы планировали, но нам ещё предстоит сделать многое, чтобы он стал лучше, быстрее и полезнее», — рассказал разработчик журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам инженера, команда довольна текущим результатом, однако не намерена останавливаться на достигнутом.