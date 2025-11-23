Создатель ИИ-робота Грина доволен его танцем для Путина
Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Создатель российского ИИ-робота Грина, известного по танцу перед лидером Владимиром Путиным, заявил об успешном завершении демонстрации. О дальнейшей судьбе разработки журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину рассказал разработчик машины.
«Конечно, он сделал всё, что мы планировали, но нам ещё предстоит сделать многое, чтобы он стал лучше, быстрее и полезнее», — рассказал разработчик журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
По словам инженера, команда довольна текущим результатом, однако не намерена останавливаться на достигнутом.
Напомним, Путин посетил штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025. Ему продемонстрировали новейшие разработки российских специалистов в сфере искусственного интеллекта, а робот по имени Грин также исполнил для президента танцевальный номер.
