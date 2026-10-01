«Экспортируют нестабильность»: Путин объяснил, как внутренние проблемы стран бьют по всему миру

Для любого государства внутренняя стабильность остаётся важнее внешних задач, однако попытки сохранить её могут приводить к росту напряжённости за пределами страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай».

По словам главы государства, ради сохранения устойчивости внутри государства власти способны предпринимать самые разные шаги, в том числе влияющие на соседние страны и целые регионы.

«Ради сохранения [стабильности] правительства могут предпринимать самые разные действия, в том числе оказывающие влияние на положение дел вовне, в соседних странах, регионах, да и в мире в целом. Другими словами, экспортировать, к сожалению, нестабильность. Всё это лишь усугубляет, усиливает накалённость, если можно так выразиться, накал международной среды», — сказал Путин.

На этой же сессии президент РФ заявил, что человечество ещё не до конца осознало масштаб стоящих перед ним вызовов. По его словам, мир вступает в «совсем новую реальность», а масштаб уже произошедших и предстоящих перемен остаётся огромным.