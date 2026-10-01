Путин заявил о внутриполитической лихорадке во многих странах

Неуверенность людей в будущем приводит к росту внутренней напряжённости и «внутриполитической лихорадке» во многих странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, обществ, рост внутренней напряжённости, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день», — сказал российский лидер.

Одним из последствий происходящего Путин назвал нестабильность внутри государств. По его словам, привычные политические механизмы перестают соответствовать изменениям, которые происходят в обществе.

«Одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах. Тем более что классические партийные системы всё меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру», — отметил президент.

XXIII ежегодное заседание клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября. В этом году его главная тема — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В дискуссиях участвуют около 120 экспертов из 40 стран.

Накануне в Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая». В центре нынешней встречи оказались будущее мирового устройства, международная безопасность и ответственность государств в условиях глобальных изменений.