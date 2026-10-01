Путин: Действующие после Второй мировой институты не отражают современные реалии

Международные институты, сформированные после Второй мировой войны, уже не соответствуют современным реалиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Институты, действующие после Второй мировой войны, не отражают ситуацию во второй четверти уже нынешнего столетия», — сказал глава государства.

По словам Путина, остаётся открытым вопрос, возможно ли эффективно преобразовать существующие структуры, чтобы привести их в соответствие с изменившимся миром.

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что Россия поддерживает справедливую реформу ООН. По его словам, структура организации должна лучше отражать современное устройство мира, а страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока — играть в ней более существенную роль.