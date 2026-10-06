Заявления главы немецкой разведки Мартина Йегера об угрозе вооружённого конфликта с Россией безосновательны и используются для оправдания милитаризации Германии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания руководителя Федеральной разведывательной службы ФРГ.

Представитель Кремля сказал, что эти обвинения абсолютно безосновательные и не имеют никакой аргументации.

«Это такой информационный приём — искусственного создания эфемерного врага, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию. То, чем занимается Германия», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru писал о заявлении Йегера, который допустил риск прямого вооружённого конфликта Германии с Россией. В BND при этом также признали отсутствие признаков подготовки Москвой масштабного нападения на страны НАТО. Кроме того, Песков ранее обращал внимание на стремительную милитаризацию Европы, отмечая рост военных расходов и продолжающиеся поставки вооружений Киеву.