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Опубликовано 5 октября, 14:51

Противостояние стало опаснее: Глава немецкой разведки заговорил о риске войны с РФ

Глава BND Йегер заявил об угрозе прямого вооружённого конфликта ФРГ с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-SUR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-SUR

Германия рискует оказаться втянутой в вооружённое противостояние с Россией, считает глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер. Его заявление на парламентских слушаниях приводит Reuters.

По оценке руководителя BND, напряжённость между Москвой и Берлином перешла на более опасный уровень. В качестве одного из примеров он упомянул августовский инцидент с беспилотником в районе аэропорта Лейпцига, ответственность за который немецкие власти возлагали на Россию. Москва подобные обвинения отвергает.

«Противостояние с Россией, с которым мы сталкиваемся, приобрело новое, более опасное измерение», — заявил Йегер.

По его мнению, происходящее повышает риск того, что ФРГ может быть вовлечена уже в открытый вооружённый конфликт.

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Ранее Life.ru писал, что немецкий политолог Оливер Кемпкенс предупредил о риске затяжного противостояния между ФРГ и Россией. Он отмечал, что Берлин всё чаще говорит о «гибридной войне», хотя юридически две страны не находятся в состоянии войны.

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Владимир Озеров
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