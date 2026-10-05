Противостояние стало опаснее: Глава немецкой разведки заговорил о риске войны с РФ
Глава BND Йегер заявил об угрозе прямого вооружённого конфликта ФРГ с Россией
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Германия рискует оказаться втянутой в вооружённое противостояние с Россией, считает глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер. Его заявление на парламентских слушаниях приводит Reuters.
По оценке руководителя BND, напряжённость между Москвой и Берлином перешла на более опасный уровень. В качестве одного из примеров он упомянул августовский инцидент с беспилотником в районе аэропорта Лейпцига, ответственность за который немецкие власти возлагали на Россию. Москва подобные обвинения отвергает.
«Противостояние с Россией, с которым мы сталкиваемся, приобрело новое, более опасное измерение», — заявил Йегер.
По его мнению, происходящее повышает риск того, что ФРГ может быть вовлечена уже в открытый вооружённый конфликт.
Ранее Life.ru писал, что немецкий политолог Оливер Кемпкенс предупредил о риске затяжного противостояния между ФРГ и Россией. Он отмечал, что Берлин всё чаще говорит о «гибридной войне», хотя юридически две страны не находятся в состоянии войны.
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