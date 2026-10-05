Мерца в Германии осудили за слишком смелые слова из Киева и раздачу денег немцев
Лидера партии АдГ Вайдель возмутили слишком смелые слова Мерца из Киева
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Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала немецкого канцлера Фридриха Мерца за продолжение финансовой поддержки Украины. Она обратила внимание на визит теряющего популярность политика в Киев, во время которого глава правительства подтвердил намерение дать деньги украинской стороне.
«Число граждан, отвергающих миллиардную помощь Украине, продолжает расти. Тем не менее, Мерц снова едет в Киев и продолжает раздавать деньги немецких налогоплательщиков», — написала политик в соцсети X.
Лидер АдГ заявила, что её партия намерена прекратить такую политику. Она также пообещала добиваться того, чтобы ФРГ не стала участником конфликта.
Накануне канцлер ФРГ внезапно приехал в Киев, где выступил против позиции немцев, не поддерживающих помощь Украине. Во время поездки он также обратился к Путину и призвал к переговорам после прекращения огня. Он имени Берлина Мерц выделил Киеву ещё один миллиард евро на оружие, а также 350 миллионов на ремонт энергетики.
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