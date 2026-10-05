Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала немецкого канцлера Фридриха Мерца за продолжение финансовой поддержки Украины. Она обратила внимание на визит теряющего популярность политика в Киев, во время которого глава правительства подтвердил намерение дать деньги украинской стороне.

«Число граждан, отвергающих миллиардную помощь Украине, продолжает расти. Тем не менее, Мерц снова едет в Киев и продолжает раздавать деньги немецких налогоплательщиков», — написала политик в соцсети X.

Лидер АдГ заявила, что её партия намерена прекратить такую политику. Она также пообещала добиваться того, чтобы ФРГ не стала участником конфликта.