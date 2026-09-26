Лавров: ФРГ обвинила Россию из-за дрона в Лейпциге по принципу «хайли лайкли»

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече с Сергеем Лавровым предъявил ему претензию из-за беспилотника, обнаруженного в Лейпциге. Об этом российский министр рассказал на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Господин Вадефуль мне еще предъявил претензию за то, что в Лейпциге нашли какой-то там упавший беспилотник», — сказал Лавров. По его словам, немецкая сторона обвинила в случившемся Россию, использовав формулировку highly likely — «с высокой вероятностью».

Лавров напомнил о решении Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне. Министр отметил, что диппредставительство помогало обеспечивать участие России в работе международных структур, расположенных в городе. По его словам, Германия при этом не учла свои обязательства перед ними как принимающая страна.

4 августа в районе аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским транспортным самолётом. В ту же ночь там заметили ещё один неопознанный объект. МВД ФРГ назвало произошедшее возможным гибридным терактом и возложило ответственность на Россию, сославшись на технические и разведывательные данные.

Российское посольство в Германии отвергло обвинения и назвало инцидент провокацией. После решения Берлина закрыть генконсульство в Бонне Москва объявила об ответном закрытии немецкого консульства в Санкт-Петербурге.

Выражение «хайли лайкли» стало популярным в России после дела Скрипалей. В 2018 году тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за их отравлением с высокой вероятностью стоит Россия. В русскоязычном обсуждении фраза закрепилась как ироническое обозначение обвинений, основанных на оценке вероятности.

Лавров и Вадефуль встретились 26 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Это были первые очные переговоры глав МИД России и Германии за четыре с половиной года.