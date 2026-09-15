Официальный Берлин предпочёл выдвинуть огульные обвинения в адрес Москвы в связи с инцидентом в Лейпциге, проигнорировав выводы и предостережения спецслужб стран Североатлантического альянса. Главным мотивом такого шага стало стремление властей Германии обосновать колоссальные финансовые вливания в оборонный сектор. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

По данным российского разведывательного ведомства, союзники ФРГ по блоку заняли сдержанную позицию и не нашли оснований для антироссийских заявлений. Тем не менее немецкое руководство намеренно пошло на обострение риторики.

«Осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть огульные обвинения в адрес России. Основная причина — обосновать мегазатраты на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год», — заявили в СВР РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что подобные действия демонстрируют готовность официального Берлина пренебрегать реальными данными разведсообщества ради решения внутренних политических и финансовых задач, связанных с рекордным наращиванием военных расходов.

Инцидент произошёл 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Возле украинского грузового самолёта обнаружили беспилотник со взрывчаткой и исправным взрывателем. Позже следователи нашли ещё несколько дронов. Немецкие власти заявляли, что конфигурация аппаратов, отдельные компоненты, взрывчатка и техника подрыва имеют признаки, якобы знакомые спецслужбам по другим операциям, которые Берлин связывает с Россией.

1 сентября правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию. После этого Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении соглашения, регулирующего деятельность Русского дома. Москва обвинения отвергла и заявила, что немецкая сторона не представила убедительных доказательств своей версии.