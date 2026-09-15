СВР заявила об украинском следе в инциденте с дроном в Лейпциге
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Спецслужбы стран НАТО не обнаружили доказательств причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига и сообщили властям о признаках «украинского следа». Об этом заявила Служба внешней разведки РФ.
По данным российской разведки, собранные материалы не подтверждают версию о российском участии в инциденте. Соответствующую информацию представители спецслужб передали национальным властям. При этом в ходе расследования были выявлены многочисленные признаки, которые указывают на так называемый «украинский след». СВР подчеркнула, что союзники по НАТО не нашли даже малейших доказательств причастности России к произошедшему.
Напомним, что история с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле получила продолжение после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки. Берлин связал произошедшее с российскими государственными структурами и назвал инцидент частью «гибридных операций» Москвы в Европе. Сам дрон обнаружили ночью 5 августа. К нему был прикреплён пакет с детонатором, который следователи сочли возможным взрывным устройством. Воздушное судно перевозило боеприпасы. Груз, как утверждалось, сначала доставили во Францию, а затем переправили в Германию для последующей отправки одним из четырёх украинских самолётов «Антонов», находившихся в аэропорту. Спустя три недели после происшествия канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у немецкого правительства есть доказательства, которые могут вывести следствие на заказчиков инцидента. Москва обвинения Берлина отвергла. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал претензии немецкой стороны бездоказательными и заявил, что они не имеют под собой оснований. При этом немецкие власти не стали раскрывать оппозиционным депутатам конкретные материалы, на которых основывалась версия о российском следе.
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