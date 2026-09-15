Спецслужбы стран НАТО не обнаружили доказательств причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига и сообщили властям о признаках «украинского следа». Об этом заявила Служба внешней разведки РФ.

По данным российской разведки, собранные материалы не подтверждают версию о российском участии в инциденте. Соответствующую информацию представители спецслужб передали национальным властям. При этом в ходе расследования были выявлены многочисленные признаки, которые указывают на так называемый «украинский след». СВР подчеркнула, что союзники по НАТО не нашли даже малейших доказательств причастности России к произошедшему.