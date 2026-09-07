«Очень серьёзное воздействие»: Запад продолжает грозить России после случая с дроном в Лейпциге

Страны ЕС и НАТО обсуждают долгосрочные меры после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Консультации идут «на самом высоком уровне», сообщает Financial Times со ссылкой на западного чиновника.

По словам собеседника издания, случившееся оказало «очень, очень серьёзное воздействие на столицы стран Евросоюза и НАТО». Каким может быть совместный ответ, пока не раскрывается. Немецкие СМИ уже писали, напоминается в статье, о двух подозреваемых. Одного из них описывали как уроженца России с латвийским паспортом и предполагаемыми связями с российской разведкой, второго — как гражданина Белоруссии.

Напомним, 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой. Власти Германии сразу возложили ответственность на Россию. Москва назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ считает эти обвинения безосновательными и не имеющими доказательств. Берлин же продолжает настаивать на своей позиции и хочет закрыть российское генконсульство в Бонне с 18 сентября и расторгнуть соглашение о работе Русского дома в столице ФРГ.