«Взяли наших граждан в заложники»: Лавров потребовал от Лондона ответа по Скрипалям

Москва до сих пор не получила от британской стороны ответа на запросы о местонахождении и состоянии Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на международном форуме «Диалог о фейках 4.0».

Министр подчеркнул, Следственный комитет и Генпрокуратура России неоднократно направляли британским коллегам официальные запросы с просьбой предоставить информацию о российских гражданах. Ответов на них Москва не получила.

«То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Инцидент в Солсбери произошёл 4 марта 2018 года. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после воздействия нервно-паралитического вещества. Британские власти возложили ответственность за атаку на Россию и позднее предъявили обвинения нескольким гражданам РФ, которых Лондон связывает с российской военной разведкой. Москва свою причастность отвергает.

Лавров также заявил, что дело Скрипалей является частью более широкой информационной кампании против России. Он напомнил, что давление на Москву начало усиливаться ещё в начале 2000-х годов, а впоследствии к нему добавилось рекордное число санкций.

В декабре 2025 года британские власти вновь подтвердили свою версию событий в Солсбери и объявили новые санкции против ГРУ после публикации итогов расследования смерти Дон Стерджес. Российская сторона эти обвинения не признаёт.

Форум «Диалог о фейках 4.0» проходит в Москве 22 сентября. В нём участвуют более двух тысяч человек из 80 стран.

Напомним, поводом для международного скандала стали события 4 марта 2018 года, когда в британском Солсбери обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с признаками отравления. Лондон впоследствии заявил о причастности к произошедшему сотрудников российских спецслужб, тогда как Москва эти обвинения отвергла и предлагала провести совместное расследование.