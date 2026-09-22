Запад развернул «остервенелый накат» на Русские дома и российские центры науки и культуры за рубежом. Такую оценку дал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». В качестве примера министр привёл Германию, власти которой решили прекратить работу отделения организации в Берлине.

«[Это] остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, давление на российские культурные учреждения является частью более широкого противостояния вокруг традиционных ценностей.

Ранее в Берлине произошла очередная акция против закрытия Русского дома. Порядка ста человек выстроились живой цепью вокруг здания и заявили о своём несогласии с решением властей.