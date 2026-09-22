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Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:41

Лавров назвал «остервенелым накатом» отношение к Русским домам на Западе

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Запад развернул «остервенелый накат» на Русские дома и российские центры науки и культуры за рубежом. Такую оценку дал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». В качестве примера министр привёл Германию, власти которой решили прекратить работу отделения организации в Берлине.

«[Это] остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, давление на российские культурные учреждения является частью более широкого противостояния вокруг традиционных ценностей.

Россотрудничество получило 11 заявок на открытие новых Русских домов
Россотрудничество получило 11 заявок на открытие новых Русских домов

Ранее в Берлине произошла очередная акция против закрытия Русского дома. Порядка ста человек выстроились живой цепью вокруг здания и заявили о своём несогласии с решением властей.

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Матвей Константинов
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