Лавров назвал «остервенелым накатом» отношение к Русским домам на Западе
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Запад развернул «остервенелый накат» на Русские дома и российские центры науки и культуры за рубежом. Такую оценку дал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». В качестве примера министр привёл Германию, власти которой решили прекратить работу отделения организации в Берлине.
«[Это] остервенелый накат на Русские дома, Российские центры науки и культуры», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, давление на российские культурные учреждения является частью более широкого противостояния вокруг традиционных ценностей.
Ранее в Берлине произошла очередная акция против закрытия Русского дома. Порядка ста человек выстроились живой цепью вокруг здания и заявили о своём несогласии с решением властей.
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