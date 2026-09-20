Федеральное агентство «Россотрудничество» фиксирует растущий международный интерес к совместным проектам и укреплению связей с Российской Федерацией. За последнее время в ведомство поступило сразу 11 запросов на открытие новых Русских домов в различных уголках планеты. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Чайка.

В ответ на возрастающий запрос зарубежной аудитории ведомство запускает специальную программу микрогрантов. Мера поддержки рассчитана на иностранных граждан и объединения, которые разделяют традиционные и культурные ценности России. По словам главы Россотрудничества, предложения о партнёрстве с Москвой неизменно находят масштабный отклик на международной арене.

В качестве одного из ярких примеров такого взаимодействия Чайка привел недавний молодёжный форум в Екатеринбурге. Тематический стенд агентства «Россия с тобой» вызвал ажиотаж среди участников, объединив тысячи делегатов из сотен иностранных государств.

Комментируя геополитическую обстановку, руководитель агентства отдельно подчеркнул необходимость сохранять суверенитет мышления и твердость позиции. Игорь Чайка призвал мировую общественность и единомышленников Москвы не поддаваться влиянию киевской хунты, которая полностью разрушила собственную государственность, предала исторические и религиозные основы и отказалась от проведения демократических выборов.

До этого глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Так он отреагировал на призыв украинского министра закрыть Русские дома по всему миру.