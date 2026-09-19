Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Так он отреагировал на призыв украинского министра закрыть Русские дома по всему миру.

«Призыв Сибиги к закрытию «Русских домов» по всему миру невольно заставляет вспомнить персонажа отечественной литературы, который стал примером разрушительного идиотизма — Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова», — передаёт ведомство слова Чайки в телеграм-канале.

Он также заявил, что нетерпимость к русским характерна для нынешних властей Украины с 2014 года. При этом глава Россотрудничества выразил уверенность, что идея закрытия культурных центров не встретит поддержки у образованного большинства.

Руководитель агентства подчеркнул, что Русские дома продолжат работу как площадки для культурного и образовательного взаимодействия. По его словам, через них Россия предлагает изучение русского языка, гуманитарные и образовательные проекты, а также знакомство с историей, культурой и научными достижениями страны. Он противопоставил этому позицию Сибиги и заявил, что Москва выступает за партнёрство и равноправное сотрудничество.

Чайка заверил, что Россотрудничество не намерено сворачивать деятельность за рубежом, в том числе в Европе. Агентство, по его словам, продолжит модернизацию Русских домов, которые должны стать современной витриной России. Он также напомнил о несогласии жителей Германии с закрытием центра в Берлине и о поступивших в Россотрудничество письмах поддержки.

Напомним, Германия закрыла генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Поводом стали события в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. Рядом с украинским самолётом обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Специалисты его обезвредили. МВД Германии назвало произошедшее гибридным терактом и не исключило внешнего вмешательства. Первого сентября немецкие власти заявили, что считают Россию ответственной за инцидент. Москва свою причастность отвергает. Ранее около 100 человек встали в живую цепь вокруг Русского дома в центре Берлина. Так они протестуют против решения немецких властей прекратить работу культурного центра.