«Мы не сдаёмся»: Жители Берлина стеной встали против закрытия Русского дома

Около 100 человек выстроились живой цепью вокруг Русского дома в центре Берлина, протестуя против решения властей Германии прекратить его работу. Акция проходит на Фридрихштрассе, участники держатся за руки перед зданием культурного центра, передаёт ТАСС.

Жители Берлина стеной встали против закрытия Русского дома. Видео © X / Context 360

По данным Berliner Zeitung, цепь растянулась примерно на 80 метров. В акции участвуют сторонники BSW и представители антивоенного движения.

Участники выступают за сохранение культурных связей с Россией и против закрытия учреждения. Один из лидеров берлинского отделения BSW Александер Кинг заявил, что сторонники Русского дома намерены продолжать добиваться его сохранения.

Нынешняя акция стала уже не первой после объявления решения Берлина. Ранее Life.ru рассказывал, как несколько сотен человек вышли к Русскому дому на Фридрихштрассе, выступая против его закрытия. Тогда организатором выступила партия BSW, а демонстрация прошла под лозунгом «Мосты вместо стен». На той же площадке собрались и противники дальнейшей работы центра. Акция проходила под усиленным контролем полиции.