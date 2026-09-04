«Руки прочь от России»: Берлинцы встали на защиту Русского дома

Несколько сотен человек собрались у стен Русского дома в Берлине на демонстрацию против его закрытия. Акция проходит на улице Фридрихштрассе в центре германской столицы, передаёт корреспондент ТАСС.

Организатором выступила партия BSW под девизом «Мосты вместо стен». Изначально заявлялось 200 участников, однако после официального объявления властями ФРГ решения о закрытии учреждения число желающих присоединиться резко возросло.

Люди пришли с российскими и германскими флагами, а также флагами с изображением голубя мира. Среди транспарантов — «Руки прочь от России», «Мир и дружба», «Остановите войну против России», «Нет оружию для Украины», «За поражение НАТО», «Мир с Россией».

Русский дом в Берлине работает с 1984 года. Его деятельность направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между Россией и Германией, поддержку россиян и популяризацию русской культуры и языка.

Напомним, 1 сентября правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, произошедший в начале августа, и объявило о прекращении деятельности Русского дома. Также были закрыты Генконсульство РФ в Бонне и приняты другие меры.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг все обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Дипломат сообщил, что сотрудники Русского дома обязаны покинуть страну в семидневный срок, при этом германская сторона отказалась переводить их в штат российского посольства.