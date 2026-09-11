«Гёте — в Москве, Пушкин — в Берлине»: У посольства ФРГ выступили против закрытия Русского дома

У посольства Германии в Москве прошла акция против прекращения работы Русского дома в Берлине. Участники призвали не превращать культурные связи России и Германии в инструмент политического противостояния, передаёт РИА «Новости».

Люди пришли с плакатами «Культуре — да! Запретам — нет!» и «Демократия заканчивается там, где закрывают двери для культуры».

Участники акции также скандировали: «Гёте — в Москве, Пушкин — в Берлине». По их словам, русский язык, литература и культура не должны становиться мишенью из-за политических разногласий между странами.

«Мы хотим, чтобы другие страны тоже изучали нашу культуру, чтобы в нашей стране были культуры других стран», — рассказал один из участников акции.

Германия объявила о прекращении соглашения о деятельности Русского дома 1 сентября. Немецкий МИД связал это решение с обвинениями России в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Москва эти обвинения отвергает.

В ответ Россия решила закрыть Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге и прекратить работу центров Гёте-Института. Их командированным сотрудникам предписано покинуть РФ до 13 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что сами жители Германии называли решение закрыть Русский дом в Берлине ошибкой и трагедией. Они отметили, что культурные площадки должны сохраняться даже во время политических конфликтов. Немцы также выражали надежду, что Русский дом в будущем сможет возобновить полноценную работу.