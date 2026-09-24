Колумнист BZ предупредил о риске «войны без конца» между ФРГ и Россией

Отношения России и Германии рискуют надолго остаться в состоянии конфликта без понятного механизма его завершения. Такое мнение высказал политолог Оливер Кемпкенс в гостевой колонке для Berliner Zeitung. По его оценке, проблема заключается в том, что Берлин всё чаще говорит о «гибридной войне», однако юридически Германия не находится в состоянии войны с Россией и не определила чётких границ такого противостояния.

Поводом для рассуждений автора стало резкое ухудшение российско-германских отношений после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. В августе там обнаружили беспилотник со взрывчаткой неподалёку от украинского грузового самолёта. Германия позднее официально возложила ответственность за попытку атаки на Россию, сославшись на результаты расследования полиции, характер предполагаемой операции и данные спецслужб. Москва причастность отрицает.

При этом Кемпкенс подчёркивает, что лично у него нет оснований отвергать выводы правительства ФРГ, однако проверить лежащие в их основе разведывательные сведения он не может. В аналогичной ситуации, по его словам, оказываются и депутаты Бундестага.

Главную опасность колумнист видит в самом понятии «гибридной войны». Если государство фактически считает себя объектом постоянной атаки, но формально война не объявлена, то отсутствуют чёткие условия как начала, так и окончания конфликта.

«Война, которую никто не объявлял, не закончится никаким договором», — заключает автор. Он считает, что Германии необходимо либо на законодательном уровне определить существующее состояние и его границы, либо осторожнее использовать военную риторику.

Кемпкенс также обращает внимание на почти полное сворачивание контактов Москвы и Берлина. Германия после обвинений в адрес России закрыла российское генконсульство в Бонне и инициировала прекращение работы Русского дома. В ответ Россия прекратила деятельность генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и институтов Гёте.

По мнению автора Berliner Zeitung, прекращение каналов связи повышает риск неконтролируемой эскалации. Он приводит в пример холодную войну, когда США и СССР, несмотря на противостояние, сохраняли механизмы прямой коммуникации. Кемпкенс призывает Берлин сформулировать пределы допустимого и понять, каким Германия вообще видит завершение конфронтации с Москвой.

Ранее в Бонне закрылось последнее действовавшее в Германии генеральное консульство России. Решение стало одним из последствий резкого ухудшения отношений Москвы и Берлина после инцидента в Лейпциге.