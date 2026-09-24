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Регион
Опубликовано 24 сентября, 14:46

Полянский заявил, что в ЕС скрывают позицию РФ об отсутствии планов нападения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foxartbox

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foxartbox

Жители Евросоюза не получают полной информации о заявлениях российского руководства об отсутствии планов военного нападения на Европу и НАТО. Об этом постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил на заседании Постоянного совета организации.

Дипломат связал происходящее с ускоренной милитаризацией европейских государств и распространением предупреждений о возможном конфликте с Россией. При этом, подчеркнул он, Москва неоднократно на высшем уровне отрицала наличие намерений атаковать страны альянса.

«Информация о регулярных подтверждениях со стороны России на самом высоком уровне о том, что война с НАТО и Европой в наши планы не входит, до европейского обывателя не доходит», — заявил Полянский.

По его версии, доступ жителей ЕС к позиции Москвы ограничивается в том числе из-за блокировки российских СМИ. Дипломат считает, что в результате европейская аудитория значительно чаще сталкивается с заявлениями о потенциальной угрозе со стороны РФ, чем с опровержениями Москвы.

AP: Военные Британии не видят стремления Путина к конфликту с НАТО
AP: Военные Британии не видят стремления Путина к конфликту с НАТО

Ранее Life.ru писал, что замглавы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии у Москвы причин и планов нападать на страны НАТО. Дипломат одновременно обратил внимание на рост военных расходов альянса, развитие инфраструктуры на его восточном фланге и усиление, по оценке российской стороны, милитаризации Европы.

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