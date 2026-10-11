Скончалась чемпионка России по хоккею Юлия Карпова

Чемпионка России по хоккею Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти спортсменки сообщила пресс-служба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

В память о Карповой предстоящий матч между уфимской «Агиделью» и СКСО начнётся с минуты молчания. Об этом говорится в публикации лиги.

Юлия Карпова была воспитанницей хоккейной школы московского «Спартака». За свою карьеру она завоевала золото, серебро и бронзу чемпионата России. После завершения игровой карьеры Карпова работала тренером женской команды «Динамо» в Санкт-Петербурге.

О дате и месте прощания со спортсменкой сообщат позднее.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев умер на 64-м году жизни. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь. За годы работы он подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 обладателей национального звания.