Ндомбеле собирает чемоданы: «Рубин» готовит французу контракт с зарплатой €800 тыс.

Казанский «Рубин» близок к заключению контракта с 29-летним французским полузащитником Танги Ндомбеле, ранее выступавшим за лондонский «Тоттенхэм». Предварительное соглашение стороны рассчитывают подписать уже на следующей неделе. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, футболист сможет присоединиться к российской команде в январе 2027 года. Первоначальный договор будет действовать до конца июня, при этом клуб сохранит возможность продлить сотрудничество ещё на один сезон.

За первые полгода французу готовы заплатить около 400 тысяч евро. Если «Рубин» решит воспользоваться опцией продления, заработок хавбека за следующий сезон составит 800 тысяч евро. При этом дополнительный год соглашения не будет обязательным.

Сейчас Ндомбеле находится во Франции, куда отправился за личными вещами. Игрок готовится к возможному переезду в Казань вместе с семьёй.

Ранее полузащитник уже побывал в расположении татарстанского клуба и прошёл тренировочный цикл с основным составом. С июля француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ниццы». За свою карьеру он также успел поиграть за «Лион», «Наполи» и «Галатасарай».

На фоне возможного усиления состава казанская команда переживает перемены и в тренерском штабе. Ранее Life.ru сообщал об уходе Франка Артиги с поста главного тренера «Рубина». Испанский специалист покинул клуб 24 октября после домашнего поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:2. Временно руководить футболистами поручили бывшему капитану команды Олегу Кузьмину.