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Регион
Опубликовано 28 октября, 15:17

Мбаппе убрали из китайских EA Sports FC и eFootball после скандала из-за Мао

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Китайские операторы футбольных игр начали убирать рекламные материалы с французским нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и ограничивать связанный с ним контент после скандала вокруг мема о Мао Цзэдуне. Меры затронули проекты серий EA Sports FC и eFootball, сообщает Beijing Daily со ссылкой на объявления компаний.

Tencent объявила об удалении материалов с футболистом из внешних рекламных каналов FC Online и китайской версии FC Mobile. Изменения внутри игр внесут с обновлением, сроки которого пока не названы. NetEase, выпускающая в Китае игры серии eFootball по лицензии Konami, остановила продвижение Мбаппе внутри проектов и за их пределами. Также прекращён выпуск связанных с нападающим игровых персонажей и карточек.

Дошутился до бойкота: Китай убрал Мбаппе с телеэкранов после мема о диктаторе
Дошутился до бойкота: Китай убрал Мбаппе с телеэкранов после мема о диктаторе

Напомним, поводом для скандала стала шутка Мбаппе об интернет-меме, в котором его лицо совместили с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал изображённого человека «китайским диктатором», чем вызвал возмущение в КНР. Спортсмен извинился. Однако в Китае потребовали от мадридского «Реала» более убедительной реакции.

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Татьяна Миссуми
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