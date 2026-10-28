Мбаппе убрали из китайских EA Sports FC и eFootball после скандала из-за Мао

Китайские операторы футбольных игр начали убирать рекламные материалы с французским нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и ограничивать связанный с ним контент после скандала вокруг мема о Мао Цзэдуне. Меры затронули проекты серий EA Sports FC и eFootball, сообщает Beijing Daily со ссылкой на объявления компаний.

Tencent объявила об удалении материалов с футболистом из внешних рекламных каналов FC Online и китайской версии FC Mobile. Изменения внутри игр внесут с обновлением, сроки которого пока не названы. NetEase, выпускающая в Китае игры серии eFootball по лицензии Konami, остановила продвижение Мбаппе внутри проектов и за их пределами. Также прекращён выпуск связанных с нападающим игровых персонажей и карточек.

Напомним, поводом для скандала стала шутка Мбаппе об интернет-меме, в котором его лицо совместили с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал изображённого человека «китайским диктатором», чем вызвал возмущение в КНР. Спортсмен извинился. Однако в Китае потребовали от мадридского «Реала» более убедительной реакции.