Дошутился до бойкота: Китай убрал Мбаппе с телеэкранов после мема о диктаторе

Центральное телевидение Китая (CCTV) приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги с участием нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Футболист оказался в центре скандала после шутки, которую в КНР сочли оскорбительной. Об ограничениях сообщило китайское издание Pengpai.

Телеканал прекратил показ соответствующих футбольных встреч вечером 26 октября. Кроме того, из эфира убрали рекламные материалы с французским спортсменом. С сайта китайского телевидения также начали удалять упоминания Мбаппе.

Причиной скандала стал фрагмент интервью, в котором футболист рассказал о любимом интернет-меме со своим участием. Речь шла об изображении, где его лицо наложили на фотографию человека, названного «китайским диктатором». Предположительно, подразумевался Мао Цзэдун, однако сам Мбаппе его имени не произносил.

Реакция китайской стороны не ограничилась телевидением. Ранее крупные компании КНР начали разрывать рекламные контракты с Мбаппе. Среди них оказались производитель энергетических напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu. Представители обоих брендов объяснили свои решения недопустимостью действий, которые могут задевать национальные чувства китайцев.

На ситуацию отреагировал и МИД КНР. В ведомстве указали, что подобные высказывания закономерно вызывают неприятие в китайском обществе.

Китайская социальная сеть Xiaohongshu также объявила о проверке и удалении материалов, связанных со скандалом. При этом компания уточнила, что её соглашение о сотрудничестве с футболистом завершилось ещё в декабре 2024 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Барселоной» в Эль-Класико. Встреча состоялась 25 октября и завершилась со счётом 2:1. Француз оформил дубль, забив решающий мяч на 87-й минуте. Кроме того, нападающий достиг отметки в 100 голов за мадридский клуб.