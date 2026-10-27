Компании из Китая разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о диктаторе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял сразу двух рекламных партнёров в Китае после скандала вокруг видео с его предполагаемой шуткой о диктаторе. О прекращении сотрудничества объявили производитель напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu, сообщает ТАСС.

Поводом стал распространившийся в соцсетях ролик, в котором футболист якобы рассказывает о самом смешном меме со своим участием. По его словам на записи, больше всего его позабавило изображение, где лицо Мбаппе с помощью графического редактора наложили на лицо человека, которого он назвал «китайским диктатором».

Предположительно, речь шла об изображении Мао Цзэдуна, однако сам футболист в ролике не произносит его имени. Первой о разрыве отношений с футболистом объявила Dongpeng. В компании подчеркнули, что не намерены мириться с действиями, которые считают оскорбительными для национальных чувств китайцев.

«С сегодняшнего дня мы прекращаем всякое сотрудничество с Килианом Мбаппе», — говорится в заявлении производителя напитков.

Аналогичное решение приняла Mengniu. Представители молочной компании также сообщили о прекращении всех контрактов с французским игроком, сославшись на недопустимость высказываний, задевающих чувства китайского народа. Финансовые условия расторгнутых соглашений не раскрываются.

Ранее Life.ru рассказывал о ярком выступлении Мбаппе в матче против «Барселоны». В Эль-Класико 25 октября француз оформил дубль и принёс «Реалу» победу со счётом 2:1. Один из забитых мячей стал для нападающего сотым в составе мадридского клуба. Эта победа позволила «Реалу» прервать девятиматчевую выигрышную серию каталонцев в чемпионате Испании.