Мбаппе испортил праздник каталонцам: «Реал» обыграл «Барселону» и оборвал её победную серию

Мадридский «Реал» прервал победную серию «Барселоны» в чемпионате Испании, обыграв принципиального соперника на его поле со счётом 2:1. Главным героем Эль-Класико стал французский нападающий Килиан Мбаппе, который оформил дубль и забил свой сотый гол за мадридский клуб.

Встреча десятого тура Ла Лиги прошла 25 октября на стадионе «Камп Ноу». Гости открыли счёт на 41-й минуте усилиями Мбаппе, однако после перерыва каталонцы восстановили равновесие. На 61-й минуте отличился бразильский форвард Рафинья.

Развязка наступила незадолго до финального свистка. На 87-й минуте Мбаппе вновь поразил ворота хозяев после передачи Эдуардо Камавинги, оформив победу мадридцев. Этот мяч стал для француза сотым в составе «Реала», куда он перешёл летом 2024 года.

При этом мадридскому клубу пришлось обходиться без основного голкипера Тибо Куртуа, который пропустил принципиальную встречу из-за гриппа. Место бельгийца в воротах занял украинец Андрей Лунин, отметившийся несколькими важными спасениями.

Поражение лишило «Барселону» возможности установить новый рекорд по количеству побед подряд на старте чемпионата Испании. До Эль-Класико подопечные Ханса Флика выиграли все девять матчей сезона. Аналогичную серию «Реал» выдавал в сезоне-1968/69.

Несмотря на неудачу, каталонцы сохранили лидерство в турнирной таблице с 27 очками. «Реал» набрал 24 балла и занимает третье место, сократив отставание от главного конкурента до трёх очков.

В следующем туре «Барселона» 31 октября примет «Алавес», а мадридцы 1 ноября сыграют на выезде против «Расинга».

Ранее Life.ru рассказывал о другом результативном Эль-Класико, в котором «Барселона» победила «Реал» со счётом 4:3. В мае 2025 года Мбаппе оформил хет-трик в ворота каталонцев, но даже три гола французского нападающего не спасли мадридцев от поражения. Тогда за «Барселону» отличились Эрик Гарсия, Ламин Ямаль и Рафинья, забивший дважды. Победа стала для каталонского клуба четвёртой подряд над главным соперником во всех турнирах сезона.