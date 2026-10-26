«Реал» победил «Барселону» благодаря дублю Мбаппе в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 в гостевом матче десятого тура чемпионата Испании по футболу. Победу столичному клубу принёс дубль французского нападающего Килиана Мбаппе, который также достиг отметки в 100 голов за команду. Встреча прошла 25 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Французский форвард открыл счёт на 41-й минуте. После перерыва хозяева восстановили равновесие благодаря голу бразильского нападающего Рафиньи, который отличился на 61-й минуте.

Решающим стал второй мяч Мбаппе. На 87-й минуте француз завершил контратаку мадридцев и вновь вывел гостей вперёд. До финального свистка «Барселона» не смогла сравнять счёт.

Дубль позволил Мбаппе довести количество голов за «Реал» до 100. Он стал 24-м футболистом в истории мадридского клуба, которому удалось достичь этой отметки.

Французский нападающий присоединился к «Реалу» летом 2024 года. До этого он выступал за «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

Победа принесла мадридскому клубу три очка в чемпионате Испании и позволила сократить отставание от «Барселоны» в турнирной таблице.

Ранее Мбаппе обошёл Рауля Гонсалеса по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров турнира. Француз отличился 14 октября в матче против итальянской «Ромы», доведя число своих голов до 72. До этого он делил пятую строчку с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем, который завершил выступления в Лиге чемпионов с 71 мячом. Первое место в историческом рейтинге занимает Криштиану Роналду, забивший 140 голов. За ним следуют Лионель Месси со 129 мячами, Роберт Левандовский со 109 и Карим Бензема с 90.