Извинений мало: Китай поставил «Реалу» ультиматум из-за шутки Мбаппе
В КНР сочли недостаточной реакцию «Реала» на скандал с Мбаппе и Мао Цзэдуном
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe
Китайское государственное телевидение сочло недостаточной реакцию на скандальные высказывания Килиана Мбаппе и потребовало от мадридского «Реала» более убедительных извинений. До урегулирования конфликта вещатель не намерен возвращать в эфир матчи испанского чемпионата.
Представителей CCTV не устроили объяснения испанского клуба, согласно которым французский нападающий не собирался никого оскорблять и лишь воспользовался правом на личное мнение. В Китае подчеркнули, что футбольная команда также должна нести ответственность за публичные заявления своего игрока.
Поводом для международного конфликта стала шутка Мбаппе об интернет-меме, в котором его лицо совместили с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал изображённого человека китайским диктатором, чем вызвал возмущение в КНР.
Несмотря на последовавшие извинения самого спортсмена и руководства Ла Лиги, китайская сторона продолжает настаивать на официальном обращении мадридского клуба. Тем временем CCTV приостановило показ испанского футбольного первенства, а несколько крупных компаний разорвали рекламные соглашения с французом.
Ранее Life.ru сообщал, что китайское телевидение убрало Мбаппе из эфира после скандальной шутки. Ограничения затронули трансляции футбольных встреч и рекламные ролики с участием спортсмена. Кроме того, связанные с ним материалы начали исчезать с местных интернет-площадок.