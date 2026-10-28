Извинений мало: Китай поставил «Реалу» ультиматум из-за шутки Мбаппе

Китайское государственное телевидение сочло недостаточной реакцию на скандальные высказывания Килиана Мбаппе и потребовало от мадридского «Реала» более убедительных извинений. До урегулирования конфликта вещатель не намерен возвращать в эфир матчи испанского чемпионата.

Представителей CCTV не устроили объяснения испанского клуба, согласно которым французский нападающий не собирался никого оскорблять и лишь воспользовался правом на личное мнение. В Китае подчеркнули, что футбольная команда также должна нести ответственность за публичные заявления своего игрока.

Поводом для международного конфликта стала шутка Мбаппе об интернет-меме, в котором его лицо совместили с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал изображённого человека китайским диктатором, чем вызвал возмущение в КНР.

Несмотря на последовавшие извинения самого спортсмена и руководства Ла Лиги, китайская сторона продолжает настаивать на официальном обращении мадридского клуба. Тем временем CCTV приостановило показ испанского футбольного первенства, а несколько крупных компаний разорвали рекламные соглашения с французом.