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Регион
Опубликовано 28 октября, 13:14

Извинений мало: Китай поставил «Реалу» ультиматум из-за шутки Мбаппе

В КНР сочли недостаточной реакцию «Реала» на скандал с Мбаппе и Мао Цзэдуном

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / k.mbappe

Китайское государственное телевидение сочло недостаточной реакцию на скандальные высказывания Килиана Мбаппе и потребовало от мадридского «Реала» более убедительных извинений. До урегулирования конфликта вещатель не намерен возвращать в эфир матчи испанского чемпионата.

Представителей CCTV не устроили объяснения испанского клуба, согласно которым французский нападающий не собирался никого оскорблять и лишь воспользовался правом на личное мнение. В Китае подчеркнули, что футбольная команда также должна нести ответственность за публичные заявления своего игрока.

Поводом для международного конфликта стала шутка Мбаппе об интернет-меме, в котором его лицо совместили с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал изображённого человека китайским диктатором, чем вызвал возмущение в КНР.

Несмотря на последовавшие извинения самого спортсмена и руководства Ла Лиги, китайская сторона продолжает настаивать на официальном обращении мадридского клуба. Тем временем CCTV приостановило показ испанского футбольного первенства, а несколько крупных компаний разорвали рекламные соглашения с французом.

«Это всё, конечно, весело, но...» Мбаппе раскрыл отношение к мемам про диктатора
«Это всё, конечно, весело, но...» Мбаппе раскрыл отношение к мемам про диктатора

Ранее Life.ru сообщал, что китайское телевидение убрало Мбаппе из эфира после скандальной шутки. Ограничения затронули трансляции футбольных встреч и рекламные ролики с участием спортсмена. Кроме того, связанные с ним материалы начали исчезать с местных интернет-площадок.

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Владимир Озеров
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