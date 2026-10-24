Франк Артига покинул пост главного тренера «Рубина»

Испанский специалист Франк Артига покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Решение о его отставке принял президент правления клуба Марат Сафиуллин. Временно руководить командой будет бывший капитан казанцев Олег Кузьмин, сообщила пресс-служба «Рубина».

Кадровые перестановки произошли после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:2. Казанцы не могут победить в Российской премьер-лиге уже шесть матчей подряд.

Артига возглавил «Рубин» в январе 2026 года. За это время команда провела под его руководством 28 встреч, одержав девять побед, 11 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Клуб поблагодарил испанца за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин, ранее входивший в штаб Артиги. К работе с футболистами он приступит 25 октября и начнёт подготовку к ближайшим матчам против «Спартака» и «Факела».

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию», — заявил Кузьмин.

Для нового наставника «Рубин» — родной клуб. С 2010 по 2018 год он провёл за казанцев 203 матча, забил семь голов и отдал 19 результативных передач. В 2019 году Кузьмин вошёл в тренерский штаб команды.