Франк Артига покинул пост главного тренера «Рубина»
Франк Артига. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Испанский специалист Франк Артига покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Решение о его отставке принял президент правления клуба Марат Сафиуллин. Временно руководить командой будет бывший капитан казанцев Олег Кузьмин, сообщила пресс-служба «Рубина».
Кадровые перестановки произошли после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:2. Казанцы не могут победить в Российской премьер-лиге уже шесть матчей подряд.
Артига возглавил «Рубин» в январе 2026 года. За это время команда провела под его руководством 28 встреч, одержав девять побед, 11 раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Клуб поблагодарил испанца за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин, ранее входивший в штаб Артиги. К работе с футболистами он приступит 25 октября и начнёт подготовку к ближайшим матчам против «Спартака» и «Факела».
«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию», — заявил Кузьмин.
Для нового наставника «Рубин» — родной клуб. С 2010 по 2018 год он провёл за казанцев 203 матча, забил семь голов и отдал 19 результативных передач. В 2019 году Кузьмин вошёл в тренерский штаб команды.
Ранее Life.ru сообщал о разгромном поражении «Рубина» от московского «Спартака» со счётом 0:4. Встреча прошла 18 октября на «Лукойл Арене». Два мяча в ворота казанцев отправил их бывший нападающий Мирлинд Даку, ещё по голу забили Пабло Солари и Манфред Угальде. После этого поражения безвыигрышная серия «Рубина» достигла пяти матчей, а команда с 12 очками осталась на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.