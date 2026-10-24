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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:52

Незабитый пенальти, вылет с турнира и допинг-скандал: Чёрная полоса настигла Жоржиньо

У футболиста «Фламенго» Жоржиньо выявили допинг при первичной проверке

Обложка © ТАСС / Frank Augstein

Обложка © ТАСС / Frank Augstein

Чемпион Европы по футболу Жоржиньо, выступающий за бразильский «Фламенго», оказался в центре допинг-скандала. По результатам первичного тестирования в организме полузащитника обнаружили запрещённые вещества. Об этом сообщил журналист Тиаго Асмар на своей странице в соцсети X.

Информация появилась вскоре после болезненного вылета «Фламенго» из Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном поединке с аргентинским «Эстудиантесом», состоявшемся в ночь на 23 октября по московскому времени, команды вновь разошлись нулевой ничьей. Победителя определила серия пенальти, в которой бразильцы уступили со счётом 2:3. Сам Жоржиньо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, хотя на пике карьеры его считали одним из лучших пенальтистов в мире.

Теперь футболисту предстоит дополнительная антидопинговая проверка. Вскрытие второй пробы запланировано на 27 октября. Если первоначальные результаты подтвердятся и будет установлено нарушение, спортсмену грозит отстранение от соревнований на срок от шести месяцев до двух лет.

Жоржиньо 34 года. В 2021 году он стал чемпионом Европы в составе итальянской сборной. За карьеру хавбек успел поиграть за «Верону», «Наполи», «Челси» и «Арсенал», а летом 2025-го перебрался во «Фламенго». Вместе с «аристократами» полузащитник покорил Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В Италии его коллекция пополнилась национальным Кубком и Суперкубком.

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Ранее Life.ru сообщал о временном отстранении олимпийской чемпионки по марафону Перес Джепчирчир после положительного допинг-теста. В организме кенийской легкоатлетки обнаружили запрещённый эритропоэтин. Образец был получен во время внесоревновательного контроля перед её победой на Сиднейском марафоне.

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Владимир Озеров
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