Незабитый пенальти, вылет с турнира и допинг-скандал: Чёрная полоса настигла Жоржиньо

Чемпион Европы по футболу Жоржиньо, выступающий за бразильский «Фламенго», оказался в центре допинг-скандала. По результатам первичного тестирования в организме полузащитника обнаружили запрещённые вещества. Об этом сообщил журналист Тиаго Асмар на своей странице в соцсети X.

Информация появилась вскоре после болезненного вылета «Фламенго» из Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном поединке с аргентинским «Эстудиантесом», состоявшемся в ночь на 23 октября по московскому времени, команды вновь разошлись нулевой ничьей. Победителя определила серия пенальти, в которой бразильцы уступили со счётом 2:3. Сам Жоржиньо не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, хотя на пике карьеры его считали одним из лучших пенальтистов в мире.

Теперь футболисту предстоит дополнительная антидопинговая проверка. Вскрытие второй пробы запланировано на 27 октября. Если первоначальные результаты подтвердятся и будет установлено нарушение, спортсмену грозит отстранение от соревнований на срок от шести месяцев до двух лет.

Жоржиньо 34 года. В 2021 году он стал чемпионом Европы в составе итальянской сборной. За карьеру хавбек успел поиграть за «Верону», «Наполи», «Челси» и «Арсенал», а летом 2025-го перебрался во «Фламенго». Вместе с «аристократами» полузащитник покорил Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В Италии его коллекция пополнилась национальным Кубком и Суперкубком.