Олимпийскую чемпионку Джепчирчир временно отстранили после допинг-пробы
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Действующую чемпионку мира по марафону, кенийскую бегунью Перес Джепчирчир временно отстранили от соревнований после положительной допинг-пробы. Об этом 23 октября сообщил независимый орган по обеспечению честности в лёгкой атлетике — AIU.
В пробе спортсменки обнаружили эритропоэтин — запрещённое вещество. Образец взяли во время внесоревновательного контроля в Кении перед её победой на Сиднейском марафоне в августе 2026 года. Отстранение носит предварительный характер. Окончательного решения о нарушении антидопинговых правил и сроке возможной дисквалификации пока нет.
Джепчирчир 33 года. Она выиграла олимпийский марафон в Токио в 2021 году, а в 2025-м стала чемпионкой мира. В её активе также победы на марафонах в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского дзюдоиста Матвея Каниковского после положительной допинг-пробы. Спортсмену 24 года. В его крови обнаружили лигандрол — вещество, включённое в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства.
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