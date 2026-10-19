Валиева вернулась к Тутберидзе, узнали СМИ
ТАСС: Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
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Российская фигуристка Камила Валиева возобновила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Валиева вернулась в группу Тутберидзе», — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, спортсменка вновь будет работать с командой, которую покинула в конце апреля 2025 года. Тогда Валиева решила сменить наставника и перешла к Светлане Соколовской, тренирующей фигуристов на «Навка Арене».
Возвращение к Тутберидзе стало очередным изменением в спортивной карьере 20-летней фигуристки. Ранее именно под руководством этого тренера Валиева готовилась к крупнейшим соревнованиям, включая Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
В декабре 2025 года у спортсменки завершилась четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывался с 25 декабря 2021 года. После его окончания Валиева получила возможность вновь участвовать в соревнованиях.
Ранее Life.ru сообщал, что Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на решение об отзыве их нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев аннулировал выданные российским фигуристам разрешения, необходимые для выступлений на международных турнирах.
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