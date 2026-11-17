Сайт Международной федерации хоккея (IIHF) подвергся хакерской атаке, после которой на главной странице появилось изображение российских хоккеистов с обращением к руководству организации. Вскоре ресурс перестал работать.

Хакеры взломали сайт ИИХФ и разместили сообщение о недопуске России к соревнованиям. Фото © IIHF

«Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить!» — гласила надпись, размещённая злоумышленниками.

Изображение оставалось на сайте всего несколько минут, после чего страница стала недоступна. Вместо неё посетителям начали показывать уведомление о технических работах. На момент проверки ресурс по-прежнему перенаправлял пользователей на страницу обслуживания.

Инцидент произошёл на фоне споров вокруг возвращения российских хоккеистов на международные соревнования. Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября о допуске сборных РФ к турнирам сезона-2026/27, участие команд остаётся предметом разногласий.

В частности, 15 ноября IIHF подтвердила, что молодёжная сборная России не выступит на чемпионате мира 2027 года в Канаде. Причиной стали ограничения со стороны властей принимающей страны, которые отказались допускать российских спортсменов на турнир.

Ранее Life.ru сообщал, что молодёжная сборная России пропустит чемпионат мира по хоккею из-за позиции Канады. Федерация рассматривала альтернативные варианты проведения соревнований, однако решила сохранить турнир за канадскими городами Эдмонтон и Ред-Дир.