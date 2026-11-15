Молодёжная сборная России по хоккею не выступит на чемпионате мира 2027 года из-за ограничений, введённых властями Канады. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF), которая решила сохранить за канадской стороной право проведения турнира.

Соревнования пройдут с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Совет IIHF рассмотрел возможные альтернативы, которые позволили бы российской команде принять участие в первенстве, однако менять место проведения чемпионата не стал.

Решению предшествовал конфликт между спортивными организациями и канадскими властями. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти международным чемпионатам сезона-2026/27.

После судебного вердикта IIHF начала прорабатывать возвращение российских хоккеистов. В обновлённом расписании молодёжного первенства сборная России должна была заменить Норвегию, однако окончательные условия её участия оставались неурегулированными.

Ситуация осложнилась после заявления правительства Канады. В Оттаве сообщили, что российским хоккеистам и представителям команды не разрешат въехать в страну для участия в чемпионате. Ограничения распространяются даже на спортсменов, у которых уже есть действующие канадские визы.

Против возвращения российской сборной также выступили несколько европейских хоккейных федераций. Представители Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Дании и Латвии заявляли о нежелании проводить матчи против россиян, что создало дополнительные сложности для организаторов турнира.

Ранее Канада официально уведомила IIHF об отказе выдавать визы российским хоккеистам. Ограничения затронули в том числе игроков, уже выступающих за канадские клубы, причём возможность участия под нейтральным флагом также была исключена. Это поставило под угрозу возвращение российской молодёжной сборной на чемпионат мира после многолетнего отсутствия.