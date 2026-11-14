Международная федерация хоккея (IIHF) оспорила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам. Федерация поставила под сомнение беспристрастность арбитров, рассматривавших дело, сообщает канадский телеканал TSN.

По информации журналистов, претензии IIHF связаны с конфликтами интересов у двух из трёх судей. Утверждается, что они не раскрыли свои деловые связи с Россией. Речь идёт об итальянце Джулио Палермо и египтянине Исмаиле Селиме. Поводом для вопросов стали поездки арбитров в Москву и их участие в мероприятиях, связанных с международным арбитражем. Палермо посещал российскую столицу в сентябре 2026 года, а Селим — годом ранее.

Ранее стало известно, что норвежская федерация хоккея рассчитывает вернуть свою сборную на молодёжный чемпионат мира 2027 года благодаря отказу Канады допускать российских спортсменов. Генеральный секретарь организации Петтер Сальстен заявил, что визовые ограничения могут сорвать возвращение россиян на международный турнир, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.