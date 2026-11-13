Украина пытается добиться нового отстранения российских хоккейных сборных от международных турниров, несмотря на недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу России. Поводом стало участие клубов из Донецка и Луганска в российских соревнованиях. Федерация хоккея Украины уже передала соответствующие материалы в Международную федерацию хоккея (IIHF).

Претензии украинской стороны касаются двух команд — ХК «Донецк» и луганского «Дизеля-ЛГУОР». Донецкий клуб с начала ноября выступает в первенстве Южного федерального округа среди хоккеистов 2009 года рождения. Луганская команда участвует в межрегиональных соревнованиях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди игроков 2015 года рождения.

В Киеве считают, что включение этих клубов в российскую хоккейную систему нарушает международные спортивные правила. Федерация хоккея Украины направила в IIHF официальный меморандум, в котором обвинила российскую сторону в привлечении спортсменов, клубов и спортивной инфраструктуры с территорий, которые Украина считает своими.

Канадский комментатор TSN Горд Миллер допустил, что представленные материалы могут стать основанием для нового разбирательства. Если международная федерация установит нарушение своих правил, российским сборным вновь может грозить отстранение от чемпионатов мира. При этом процедура займёт определённое время, а возможное решение может быть оспорено в CAS.

Примечательно, что жалоба появилась вскоре после судебного решения, изменившего положение России в международном хоккее. 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить национальные команды к пяти чемпионатам мира 2027 года. Арбитраж пришёл к выводу, что международная организация не представила достаточных доказательств для сохранения запрета по соображениям безопасности.