Семь национальных хоккейных федераций отказались подписывать обновлённое расписание молодёжного чемпионата мира из-за допуска сборной России. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau со ссылкой на председателя правления Федерации хоккея Германии (DEB) Франка Лутца.

О коллективном отказе функционер рассказал на заседании спортивного комитета Бундестага. По его словам, в числе как минимум семи федераций, не согласовавших календарь, находится и немецкая. Лутц потребовал от Международной федерации хоккея (IIHF) как можно скорее определиться с составом участников соревнований.

«Мы понимаем, что решение не может появиться из ниоткуда в одночасье. Но затягивать этот процесс ещё на несколько недель для нас неприемлемо», — заявил глава DEB.

Согласно обновлённому расписанию, российская молодёжная сборная должна заменить команду Норвегии. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Россиянам предстоит выступить в одной группе с Чехией, Канадой, Швейцарией и Латвией, если вопрос их участия будет окончательно урегулирован.

Лутц предупредил, что аналогичная ситуация может возникнуть и на взрослом чемпионате мира, который Германия примет в мае 2027 года. По его словам, возможный бойкот матчей с россиянами создаёт серьёзные финансовые риски для организаторов. На турнир уже продано около 250 тысяч билетов, а пересмотр расписания может привести к требованиям вернуть деньги.

Ранее Life.ru сообщал, что 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил требования Федерации хоккея России и обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры сезона-2026/27. Арбитраж отменил пять резолюций, на основании которых действовало отстранение. Международная федерация выразила разочарование судебным решением, но приступила к его исполнению.